صراحة – فيصل القحطاني : نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد خضر علوان المنتشري الذي استشهد أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي .

وعبر سموه في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد وصل أمس إلى محافظة العرضيات ، وكان في استقباله عدد كبير من أهالي المحافظة، يتقدمهم المحافظ علي بن يوسف الشريف ، وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، حيث أدوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراته الثرى .