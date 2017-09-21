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رئاسة المسجد النبوي تطلق إصدارها الصوتي لتراويح العام 1438هـ

21/09/2017 4:52 م | المناطق | 0 تعليقات

صراحة – نواف العايد : أطلقت إدارة المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي إصدارها الصوتي مصحف الحرم النبوي الشريف للعام 1438هـ الذي يشمل تلاوة من صلاة التراويح لأصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي .
وأوضح مدير إدارة المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي عبدالله بن حطاب الحنيني أن الإدارة قامت بتصفية وتنقيح ومعالجة الصوت بأعلى مواصفات التقنية والجودة , مشيراً إلى أنَّ هذا الإصدار يأتي تحقيقاً لتوفير إصدارات حديثة للمكتبة الصوتية وتلبية لطلبات الرواد في جمع تلاوات أئمة المسجد النبوي من صلاة التراويح لعام 1438هـ.
وبيّن الحطاب أن هذا الإصدار يتوفر للمهتمين والرواد ، ويمكن الحصول عليه من خلال زيارة الإدارة في باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (رقم 17) بالمسجد النبوي .

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