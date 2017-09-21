صراحة – محمد المحسن : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 6.48 نقطة ليقفل عند مستوى 7326.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 87 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 66 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات, والأبحاث والتسويق, والأسمنت السعودية, والطباعة والتغليف، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات عناية, والواحة, والجزيرة ريت, والجماعي, ودله الصحية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.50% و 2.31% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والجزيرة, ودار الأركان، والأهلية، والطباعة والتغليف هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والواحة, والراجحي، والأبحاث والتسويق هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم دون تغيير عن أغلاق أمس, ليقفل عند مستوى 3439.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر 34 ألف سهم تقاسمتها 69 صفقة.