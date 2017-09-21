صراحة – نواف العايد : اجتمع معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب في مكتبة بالوزارة اليوم معالي السيد سون بيونغ سوك نائب وزير الأرض والبنى التحتية والنقل في كوريا الجنوبية والوفد المرافق له ، وذلك ضمن مبادرات منظومة النقل لتطوير مشاريع البنى التحتية في قطاع النقل بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي منظومة النقل.

وتم خلال الاجتماع التطرق الى العلاقات التي تربط المملكة وكوريا الجنوبية على المستوى الرسمي والتعاون الاقتصادي، واستعراض لمبادرات منظومة النقل لتطوير القطاع، إضافة الى أهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لرفع معدلات السلامة وتقليل الحوادث والاستفادة من البنية التحتية الضخمة في المملكة وتطويرها بأنظمة ذكية في الطرق وكافة قطاعات النقل وصولا الى فتح أبواب الاستثمار في مشاريع تطوير خدمات النقل من خلال خصخصة هذه الخدمات لتحقيق اهداف رؤية المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث.

كما تمّ خلال الاجتماع استعراض أهم المشاريع الحيوية في قطاعات النقل مثل تطبيق أنظمة الطرق السريعة ومشاريع السكك الحديدية والتقنيات الذكية، وكيفية الاستفادة من الخبرات وتبادل المعرفة والخبرة بين الجانبين.

من جانبه أكد الجانب الكوري الجنوبي استعداد الشركاء لمشاركة كافة قطاعات النقل أهم التجارب التي يجري العمل عليها في تطوير وتنفيذ مشاريع النقل وبما يتوافق مع خطط منظومة النقل في تقديم خدمات متطورة للمستفيدين وبما يحقق طموحات ورؤية المملكة، كما استعرض الوفد الكوري اهم مشاريع النقل التي يجري تنفيذها في كوريا الجنوبية وقدم الدعوة للمختصين في مجال النقل لزيارة هذه المشاريع للاطلاع عن قرب على نتائج التجارب وكيفية التعاون من خلال تقديم الخدمات لمنظومة النقل.