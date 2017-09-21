صراحة – نواف العايد : أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام عن إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين للوظائف الإدارية والهندسية والحاسوبية، عدا وظائف النسخ.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بالجامعة المهندس طفيل اليوسف أن اختبار النساء سيكون في مجمع كليات حي الريان بالدمام و للرجال بحي الراكة في مبنى 450 وصالة الفهد أيام السبت بتاريخ 10 و 17 و 24 من شهر محرم الحالي ، وستكون الاختبارات على ثلاث فترات حيث ستكون الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة صباحا ، والفترة الثانية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، أما الفترة الثالثة فمن الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الثانية والنصف في فترة الظهيرة .

وأشار اليوسف إلى أن موقع الاختبارات لوظائف النسّاخ بحي الراكة للنساء سيكون في مبنى رقم 300 وللرجال رقم 450 في يوم السبت 1439/02/01هـ على فترتين ، الفترة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحًا والثانية في الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

وبيّن اليوسف على أنه سيتم لاحقا إرسال رسالة نصية SMS)) لكل متقدم عبر الجوال متضمنه المكان والزمان مع ملاحظة إبراز الهوية الوطنية أو جواز السفر عند الدخول للاختبار التحريري، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الجامعة الالكترونية : www.iau.edu.sa .