صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت لجنة الإشراف والتحكيم لمسابقة وزارة الثقافة والإعلام “مواهب في حب الوطن” بتبوك مساء أمس, أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وذلك في فروع المسابقة : القصة , الشعر (الفصيح والنبطي) , الفنون التشكيلية , الأفلام القصيرة , الأغاني الوطنية التي تقام بمناسبة احتفال وزارة الثقافة والإعلام باليوم الوطني 87 للمملكة.

وأكد مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بتبوك المشرف العام على المسابقة ماجد العنزي خلال كلمة له في الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بمقر المكتبة العامة بتبوك حرص وزارة الثقافة والإعلام على فتح المجال للمبدعين والمبدعات من أبناء هذا الوطن لتقديم ما لديهم من مشاعر تعبر عن الولاء والحب لهذا الوطن الغالي , كما قدم شكره للوزارة على هذه المبادرة الوطنية، مهنئًا الفائزين والفائزات بالمسابقة.

بعد ذلك ألقيت قصائد شعرية بالفصحى والنبطي لعدد من الشعراء ، إلى جانب الفقرات الأخرى التي تضمنها الحفل.

وفي ختام الحفل أعلنت نتائج المسابقة.

يذكر أن الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة سيشاركون في التصفيات النهائية للمسابقة التي ستقام بمدينة الرياض الأسبوع المقبل لتحديد الفائزين على مستوى المملكة.