صراحة – محمد المحسن : تعلن امانة محافظة جدة و شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بالتعاون مع إدارة مرور محافظة جدة شعبة السلامة والدراسات عن إغلاق طريق المدينة الاول والطالع باتجاه الشمال إلى الجنوب والجنوب إلى الشمال وذلك لمدة يوم واحد بتاريخ 2/ا/1439 الموافق 22/٩/ 2017 من الساعة 2 ليلا حتى الساعة 2 ظهرا ،

ابتداء من كبري التحلية حتى كوبري فلسطين باللاتجاهين وطريق الخدمة لإعادة تركيب جسر مشاه امام سوق المساعدية. وتهيب بجميع قائدي المركبات الالتزام بمسار التحويلة على المخطط والسرعة المحددة مع حرصنا على انتهاء العمل في اسرع وقت.