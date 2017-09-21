صراحة – خالد الحسين : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس الاتحاد السعودي لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر – الفتح ( 0 – 2 )
الاتفاق – الشباب ( 2 – 2 )
الهلال – القادسية ( 4 – 2 )
النصر – الروضة ( 8 – 0 )
الأهلي – الرائد ( 4 – 1 )
الاتحاد – الوحدة ( 1 – 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
المجموعة الأولى :
1 – النصر ( 3 نقاط )
2 – الاتفاق ( نقطة واحدة )
3 – الشباب ( نقطة واحدة )
4 – الروضة ( بدون أي نقطة )
المجموعة الثانية :
1 – الفتح ( 3 نقاط )
2 – الاتحاد ( 3 نقاط )
3 – الوحدة ( بدون أي نقطة )
4 – هجر ( بدون أي نقطة )
المجموعة الثالثة :
1 – الأهلي ( 3 نقاط )
2 – الهلال ( 3 نقاط )
3 – القادسية ( بدون أي نقطة )
4 – الرائد ( بدون أي نقطة )