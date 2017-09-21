صراحة – نواف العايد : اكدت ادارة تعليم الزلفي انه حفاظأ على سلامة منسوبات المدرسة الثانوية الثالثة للبنات من طالبات ومعلمات وموظفات وتهيئة البينة الدرسية المناسبة تقرر إخلاء مبنى المدرسة بداية من نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١ ا ١ ا 1439 وإلحاق منسوباته للعمل والدراسة في مبنى ثانوية تحفيظ القرآن الأولى بحي اليرموك البوابة الشمالية

من يوم الأثنين الموافق 5 ا ١ ا 1439 لحين إجراء المعالجة اللازمة للأجزاء المتضررة مؤخرأ بأسقف المبنى والذي يتطلب لمعالجتها إعطاء الوقت اللازم لحصرها وعلاجها بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للجميع بإذن الله.