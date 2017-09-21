صراحة – فيصل القحطاني : افتتح معالي نائب وزير التعليم الدكتور محمد العاصمي الْيَوْمَ أعمال الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في الرياض , بحضور رئيس الاتحاد الدكتور عبدالله البقمي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعمداء شؤون الطلاب من الجامعات الحكومية والأهلية.

ورحب الدكتور عبدالله البقمي في بداية الاجتماع بالحضور رافعاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة , سائلاً العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم عليه أمنه واستقراره.

وقال: “الاتحاد الرياضي للجامعات وبما يلقاه من دعم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى يستشعر حجم المسؤولية عليه لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي أنشئ من أجلها الاتحاد بمشاركة عمداء شؤون الطلاب ومدراء النشاط الرياضي بدعم من مدراء الجامعات ووكلائها بالتحفيز على المشاركات الجادة في فعالياته التي تستمر لمدة 8 أشهر تقريباً .

وأضاف: ” صناعة الرياضة والمعرفة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحافظ على صحة القوى الإنتاجية في المجتمع وقيادة هذا الوطن سباقة تولي الجانب الرياضي جل اهتمامها ورعايتها لتصبح الرياضة سلوك يمارسه الشباب السعودي في جميع مراحل عمره المختلفة هاوياً أو محترفاً وأكدت على ذلك رؤية المملكة 2030 “.

وأكد الدكتور البقمي حرص اتحاد الجامعات على أن يكون الإحصاء عنصراً مهماً في الإنجازات من خلال المقارنات والمؤشرات التي تعد عاملاً مهماً في تطوير العمل وجودته مبيناً أن الموسم المنصرم شهد مشاركة 5297 طالباُ على مستوى منتخبات الجامعات من 33 جامعة وقال: “أقيمت 4 تجمعات في كل من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام وأقيم التجمع الرابع في ينبع إضافة إلى دوري كرة القدم بفئتيه ( أ , ب ) ودوري كرة الطائرة والسلة وحصلت 14 جامعة على مكافآت مادية لتحقيقها مراكز متقدمة في البطولات وحصلت جامعة الأمير عبدالرحمن بن فيصل على المركز الأول في 4 مسابقات ونالت جامعة الملك سعود المركز الأول 3 مسابقات وجامعة طيبة في مسابقتين وكل من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة ام القرى وجامعة الملك فيصل وجامعة جازان في مسابقة واحدة وتم توزيع 970 ميدالية وشارك 680 حكماً و213 من الإداريين وهو ما يبين المشاركة الجادة للاتحادات في بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وشمولها أغلب الجامعات في مدن ومحافظات المملكة وهذا يدل على تطور عمل الاتحاد وجدية القائمين على النشاط الرياضي في الجامعات على هذه الفعاليات وحرصهم على تحقيق الأهداف السامية التي أنشئ من أجلها الاتحاد.

وقدم رئيس اتحاد الجامعات في ختام كلمته الشكر لمعالي نائب وزير التعليم على حضوره ودعمه للرياضة الجامعية والشكر موصول لوزير التعليم أحمد العيسى الذي بذل من وقته وجهده من منطبق حرصه على استمرار نجاح الاتحاد وتذليل كافة العقبات أمامه ليحقق أهدافه.

عقب ذلك بدأت أعمال الاجتماع التي ناقشت العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

من جانبه رحب معالي نائب وزير التعليم الدكتور محمد العاصمي بالحضور نيابة عن معالي وزير التعليم , مؤكداً أهمية النشاط الرياضي في الجامعات , مشدداً على الجامعات أن تبذل مزيداً من الجهود لمشاركة اكبر عدد من الطلاب في النشاط الرياضي لما تلقاه الرياضة من أهمية في رؤية المملكة 2030.

وشكر معاليه عمداء النشاط الرياضي للسنوات الماضية لما بذلوه من جهود أثمرت عن تطور المشاركات للفترة الماضية , مشيراً في هذا الصدد إلى اهتمام معالي وزير التعليم بالرياضة في الجامعات والتعليم العام داعياً لهم التوفيق في اجتماعهم .