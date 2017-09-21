صراحة – محمد المحسن : صادرت إدارة الطوارئ في بلدية الخرج اليوم مركبات لبيع الخضروات والفواكه ، بسبب مخالفتها للأنظمة والاشتراطات البلدية والبيع في الأماكن غير المخصصة في سوق الخضار المركزي بمدينة السيح.
وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك في مختلف الأسواق بمدينة السيح ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، و الالتزام بالاشتراطات النظامية ، وتطبيق الغرامات على مخالفي مختلف الأنظمة البلدية .
وأهاب المهندس البكيري المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.