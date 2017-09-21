صراحة – محمد المحسن : صادرت إدارة الطوارئ في بلدية الخرج اليوم مركبات لبيع الخضروات والفواكه ، بسبب مخالفتها للأنظمة والاشتراطات البلدية والبيع في الأماكن غير المخصصة في سوق الخضار المركزي بمدينة السيح.

‏وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك في مختلف الأسواق بمدينة السيح ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، و الالتزام بالاشتراطات النظامية ، وتطبيق الغرامات على مخالفي مختلف الأنظمة البلدية .

‏وأهاب المهندس البكيري المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.