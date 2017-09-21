صراحة – خالد الحسين : تعقد البعثة التجارية السعودية في العاصمة السودانية “الخرطوم” يوم الأثنين المقبل، جلسات أعمالها على مدار يومين, وذلك بقيادة هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية ” المنظمة لفعاليات البعثة، وبمشاركة 27 شركة وطنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن البرامج والخدمات التي تقدمها “الصادرات السعودية” للشركات المسجلة لديها، تحقيقًا للأهداف الرامية إلى ترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.

كما يأتي توجه “الصادرات السعودية” في هذه البعثة إلى الخرطوم بغرض استكشاف فرص التصدير إلى السودان، بما يحقق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق السوداني الواعد، إلى جانب مساعدة المصدّرين المحليين على فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم عبر إتاحة الفرصة للالتقاء بالمستوردين في جمهورية السودان.

وتقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بتنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة والمشترين المحتملين في السودان من جهة أخرى، وذلك بهدف إيجاد فرص نوعية للمنتجات السعودية، بما يحقق انفتاحًا أشمل على الأسواق الدولية.

وأكد الأمين العام لـ “الصادرات السعودية” المهندس صالح السلمي اهتمام “الصادرات السعودية” بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، موضحًا أن هذه البعثة تضم شركات سعودية متخصّصة في قطاعات صناعية وخدمية متعددة ومنها الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، والبتروكيماويات، وتقنية المعلومات, مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز الشركات من مختلف القطاعات وتمكينها من تنمية أعمالها في الأسواق الدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة.

يذكر أن “الصادرات السعودية” توظف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، ووضع البرامج للمصدرين وتحفيزهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل “الصادرات السعودية” ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.