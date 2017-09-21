صراحة – وكالات : أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه وقع على مرسوم يوسع صلاحيات حكومة الولايات المتحدة في فرض العقوبات ضد الجهات، التي تتعاون مع كوريا الشمالية في مجال التجارة.

وقال ترامب، عقب اجتماع أجراه في نيويورك مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن: “إن أمرنا التنفيذي الجديد سيقطع مصادر الواردات، التي تمول جهود كوريا الشمالية الرامية لتصميم أكثر الأسلحة التي رأتها البشرية فتكا”.

وأكد ترامب أن “الأسلحة النووية لكوريا الشمالية واختراعاتها في مجال الصواريخ تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن العقوبات الجديدة ستستهدف الشركات والمؤسسات والشخصيات، التي تورد التكنولوجيا والمعلومات لكوريا الشمالية، مضيفا أن من بين القطاعات، التي ستتعرض أيضا للإجراءات الأمريكية، صيد السمك وصناعات النسيج والصناعات التحويلية.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن البنك المركزي الصيني أصدر، اليوم، أمرا لجميع المصارف في الصين يقضي بوقف العمل مع كوريا الشمالية.

ولم يذكر ترامب مزيدا من التفاصيل حول هذا القرار، واصفا إياه بـ”غير المتوقع”.