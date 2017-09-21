صراحة – نواف العايد : ضبط 41 مخالفة في أنظمة العمل خلال الحملة التي نفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على بعض المواقع التجارية بالعاصمة ومحافظة الدوادمي، والتي استهدفت محال الاتصالات والمجمعات التجارية والمراكز الصحية والمدارس الأهلية والفنادق، وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة يوسف السيالي أن المخالفات التي تم ضبطها كانت في عدد من مواد أنظمة العمل، التي تنص في مجملها على قصر بعض المهن على السعوديين، وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية ، مبينًا أن الحملات على المنشآت مستمرة، لمتابعة تطبيق أنظمة وزارة العمل من قبل مؤسسات القطاع الخاص، داعياً عملاء الوزارة كافة للإبلاغ عن المخالفات، من خلال تطبيق ” معًا للرصد “، مؤكداً أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

يذكر أنه يمكن الإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى تتعلق بنظام العمل والقرارات والتعليمات المرتبطة به عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.