صراحة – واس : دشن أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع اليوم ، الحملة التوعوية ” احتفل صح ” بكورنيش مدينة جيزان الشمالي ، والتي ينظمها مجموعة من شباب المنطقة والفرق التطوعية ، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة ، بمشاركة الإدارات الحكومية بمنطقة جازان.

وألقى أمين منطقة جازان كلمة خلال تدشين الحملة استعرض خلالها أهداف الحملة في المشاركة الفاعلة في احتفالات اليوم الوطني ، إلى جانب توعية أفراد المجتمع وبخاصة الشباب بدورهم في المحافظة على المكتسبات الوطنية ، والاحتفال وإظهار الفرحة بحب الوطن بعيدا عن الممارسات الخاطئة التي قد تسبب خطورة على أرواح مرتادي الطرق ، منوهًا بما تحقق للوطن الغالي من منجزات حضارية ومكتسبات كبيرة فضلا عن الوحدة الوطنية العظيمة والتي تحتم على شباب الوطن الالتفاف الدائم خلف القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن الوطن ووحدته ، وصد كل الأفكار الهدامة التي تحاول المساس بأمن الوطن .

من جانبه ألقى رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة جيزان موسى خمج كلمة أثنى خلالها على جهود الشباب المتطوعين في تنفيذ الحملة التوعوية ، مؤكدًا أن المكتب التعاوني يفخر بالمشاركة مع الفرق التطوعية في نشر التوعية ، والمشاركة في الاحتفالات والفرحة باليوم الوطني للمملكة .

كما بين عضو الحملة خالد العارضي أن حملة ” احتفل صح ” تشهد توزيع العديد من المطبوعات على مرتادي الطرق والمنتزهات والواجهة البحرية بكورنيش مدينة جيزان والعديد من المواقع في محافظات جازان , إلى جانب حملة للنظافة في عدد من المنتزهات , والتعريف بالحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .