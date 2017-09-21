صراحة – نواف العايد : أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عدداً من البرامج الدعوية تزامناً مع الذكرى السابعة والثمانون لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تحت شعار ” تعزيز اللحمة الوطنية وحماية جناب التوحيد والإلتفاف حول قادة هذه البلاد وعلمائها الربانيين ” ، وذلك من خلال دعاة فرع الوزارة الرسميين بداية من يوم السبت غرة شهر محرم لهذا العام 1439هـ ويستمر مدة أربعة أيام ، ويغطي البرنامج أغلب المدن والمحافظات والمراكز التابعة لها بالمنطقة.

من جهته أكد فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد المجماج بأن هذه البرامج قد تم الإعداد لها منذ فترة والتنسيق مع المسؤولين بالإدارات المرتبطة بالفرع بشأنها لتحقيق الأهداف المرجوة منها ولعموم الفائدة.