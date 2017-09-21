صراحة – الرياض : تعادل فريق الاتحاد مع نظيره الهلال بهدف لكل منهما في لقاء الكلاسيكو الذي جمعهما اليوم في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وسجل للاتحاد فهد المولد في الدقيقة 12 من الشوط الأول ، ثم أدرك الهلال هدف التعادل في الدقيقة 47 عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو .

وبذلك يتصدر فريق الهلال حامل اللقب المسابقة مؤقتًا رافعًا رصيده إلى عشر نقاط ، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه الباطن الثاني، الذي يستضيف الأهلي غدًا الجمعة ، فيما ارتفع رصيد الاتحاد الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي إلى أربع نقاط في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة .