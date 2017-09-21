صراحة – بيشة : اعتمد مدير التعليم بمحافظة بيشة،نايف الهاجري، حركة نقل معلمي الموهوبين بتعليم بيشة.

ونشرت الإدارة، على حسابها الرسمى بموقع تويتر، الأسماء التى شملتها الحركة وهى كالتالى: