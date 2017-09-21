اعتماد حركة نقل معلمي الموهوبين بتعليم بيشة 21/09/2017 11:19 م | التعليمية | 0 تعليقات صراحة – بيشة : اعتمد مدير التعليم بمحافظة بيشة،نايف الهاجري، حركة نقل معلمي الموهوبين بتعليم بيشة. ونشرت الإدارة، على حسابها الرسمى بموقع تويتر، الأسماء التى شملتها الحركة وهى كالتالى: 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا مركز التدريب بتعليم الزلفى يطلق 137 برنامجاً تدريبياً صراحة – الزلفى : أطلق مركز التدريب والابتعاث التابع لإدارة التعليم بمحافظة الزلفي مع بداية الفصل الدراسي الأول... مركز التدريب بتعليم الزلفى يطلق 137 برنامجاً تدريبياً المزيد تكليف ونقل وتجديد 171 معلماً ومعلمة لقيادة المدارس في تعليم الرس صراحة – الليث : أصدر سعادة مدير التعليم بمحافظة الرس الأستاذ سليمان بن عبدالله الطعيسي قرارات تقضي بنقل وتكليف... تكليف ونقل وتجديد 171 معلماً ومعلمة لقيادة المدارس في تعليم الرس المزيد نائب وزير التعليم يفتتح الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للاتحاد للرياضي للجامعات صراحة – فيصل القحطاني : افتتح معالي نائب وزير التعليم الدكتور محمد العاصمي الْيَوْمَ أعمال الاجتماع الثامن... نائب وزير التعليم يفتتح الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للاتحاد للرياضي للجامعات المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني