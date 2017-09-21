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اعتماد حركة نقل معلمي الموهوبين بتعليم بيشة

21/09/2017 11:19 م | التعليمية | 0 تعليقات

صراحة – بيشة : اعتمد مدير التعليم بمحافظة بيشة،نايف الهاجري، حركة نقل معلمي الموهوبين بتعليم بيشة.

ونشرت الإدارة، على حسابها الرسمى بموقع تويتر، الأسماء التى شملتها الحركة وهى كالتالى:

 

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