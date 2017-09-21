صراحة – واس : حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو سعود المولد الميدالية البرونزية لوزن 68 كجم، في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة المقامة حالياً في عاصمة تركمانستان عشق أباد .

وجاء حصول المولد على البرونزية بحصوله على المركز الثالث بخسارته في الدور نصف النهائي من نظيره الماليزي بنتيجة 10 مقابل 8 نقاط.

وكان المولد تألق في دور الـ 16 مكتسحا لاعب منتخب سيريلانكا بـ 25 نقطة مقابل 3نقاط، قبل أن يتغلب على لاعب منتخب أفغانستان في دور الـ 8 بنتيجة 13 – 7 نقاط.

وأوضح المولد عقب تتويجه بالبرونز، أنه كان يطمح للميدالية الذهبية، لكن الحظ عانده، خاصة وأن مستوى خصمه الماليزي كان عالياً، مشدداً على أنه سيعمل بقوة لتحقيق الأفضل في الاستحقاقات المقبلة.

في حين خرج لاعبا المنتخب السعودي للبولينج عبدالرحمن الخليوي وعبدالله الدليجان من منافسات المجموعة الأولى للفردي، بعد أن جاءا في المركزين التاسع والـ 15.