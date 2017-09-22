صراحة – وكالات : أعربت وزارة الخارجية المصرية مجددا، اليوم الخميس، عن قلق مصر البالغ إزاء قرار تنظيم استفتاء تقرير مصير إقليم كردستان العراق، المزمع إجراؤه يوم 25 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان إن قلق القاهرة “نابع بالأساس من حرصها على وحدة واستقرار العراق الشقيق، واستمرار رابطة الأخوة واللحمة التي تجمع كافة أطياف الشعب العراقي”. وشدد البيان على ضرورة إدراك التداعيات بعيدة المدى، المتعلقة بإجراء الاستفتاء، على استقرار وأمن العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

كما أشار البيان إلى ضرورة “تفعيل الآليات التي تسمح بمزيد من الحوار بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان بشأن القضايا الخلافية، للوصول إلى توافق بشأنها يفضي إلى حفاظ العراق على وحدته ومقدراته، بما يسهم في استعادة دوره الإقليمي والدولي.