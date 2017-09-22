صراحة – محمد المحسن : كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل برنامج الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام، والدي يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والفقرات التي ستقام بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

وأشار مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم امانة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الأمانة أعدت برنامج متكامل للاحتفال باليوم الوطني الـ٨٧ والذي يمثل ذكرى مهمة في حياة السعوديين، لافتا الى أن البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات التي ستقام ضمن مهرجان صيف الشرقية ٣٨ والمقام حاليا في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية في الدمام، والذي يحتوي على أوبريت وطني من اعداد وإشراف وتنظيم نادي أطفال تلفزيون الدمام، وكذلك مشاركة العديد من المنشدين المعروفين ، إضافة الى عروض للفرق الشعبية والتي ستقدم مفاجآت للجمهور بمناسبة اليوم الوطني، و ركن منطاد حكايا وطن.

وقال إن عدد من الحرفيين في المهرجان سيقومون بتقديم أعمال وطنية، إضافة الى الأسر المبدعة والتي ستقوم بتقديم مشغولات يدوية خاصة تحاكي اليوم الوطني، إضافة الى تخصيص استوديو صغير لتسجيل كلمات بمناسبة اليوم الوطني وكذلك ركن السلام ، فيما سيتم تقديم جوائز وهدايا للجمهور تتضمن أفضل مشاركة باليوم الوطني .

وأكد الصفيان على أن زوار مهرجان صيف الشرقية سيكونون على موعد مع العديد من المفاجآت التي سيعلن عنها في حينها ضمن فقرات المهرجان .

ولفت الى أن الأمانة قامت بتهيئة مواقع الفعاليات في كل من مخطط الشبيلي والكورنيش الشمالي بالخبر، وبالواجهة البحرية في الدمام كما سيكون هناك فعالية هيلوجرام “اغنية وطنية” للفنان محمد عبده تقيمها هيئة الترفيه في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية بالدمام.

وأشار الى مشاركة 5 فرق شعبية وتوزيع 5000 علم للزوار في المهرجان وتركيب شعارات وطنية في جميع أرجاء وأركان المهرجان، اضافة الى تجهيز مواقع لإقامة بعض الفعاليات بالشراكة مع الجهات الحكومية و تجهيز موقع لإقامة فعالية تعريفية تتضمن إقامة كافيهات شوب “مقاهي” بعدد 7 مقاهي مشهورة بكوادر سعودية، و مشاركة فرق شعبية وخيول مزينة للاحتفالات باليوم الوطني.

وشدد على أن الأمانة أنهت كافة الاستعدادات لليوم الوطني منذ وقت مبكّر، وأعتبر أن هذا اليوم هو فرحة كبيرة لجميع السعوديين والذي يستحق أن يتم تقديم احتفال يليق به.