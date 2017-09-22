صراحة – خالد الحسين : دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، المرشحين للوظائف التعليمية للمقابلة الشخصية وإنهاء مسوغات التعيين.

وطالب مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ علي بن حمدان البيالي المرشحين الدخول عن طريق الرابط

http://gta.moe​

للتسجيل وحجز موعد المقابلة الشخصية خلال الأيام المحددة للمقابلة وهي: الاثنين والثلاثاء والأربعاء ٥-٦-٧ / ١ / ١٤٣٩هـ، في مقر إدارة شؤون المعلمين في المبنى الرئيسي للإدارة.

كما طالب المرشحين الالتزام بمواعيد الحضور في الوقت المحدد لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية وإنهاء مسوغات التعيين.