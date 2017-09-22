صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين في جولته الرابعة تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الباطن – الأهلي

الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )

اليوم: الجمعة 22 سبتمبر 2017 م

الوقت: 6,35 مساءً

حكم الساحة: فهد المرداسي

المساعد الأول: عبدالله الشلوي

المساعد الثاني: محمد العبكري

الحكم الرابع: قاسم محمد

بطاقة المباراة

أحد – الفتح

الملعب: ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية ( المدينة )

اليوم: الجمعة 22 سبتمبر 2017 م

الوقت: 7,00 مساءً

حكم الساحة: خالد الطريس

المساعد الأول: ياسر السلطان

المساعد الثاني: فيصل القحطاني

الحكم الرابع: خالد السناني

بطاقة المباراة

النصر – الفيحاء

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: الجمعة 22 سبتمبر 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً

حكم الساحة: سلطان الحربي

المساعد الأول: عبدالرحيم الشمري

المساعد الثاني: عمر الجمل

الحكم الرابع: خالد صلوي