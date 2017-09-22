صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين في جولته الرابعة تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الباطن – الأهلي
الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )
اليوم: الجمعة 22 سبتمبر 2017 م
الوقت: 6,35 مساءً
حكم الساحة: فهد المرداسي
المساعد الأول: عبدالله الشلوي
المساعد الثاني: محمد العبكري
الحكم الرابع: قاسم محمد
بطاقة المباراة
أحد – الفتح
الملعب: ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية ( المدينة )
اليوم: الجمعة 22 سبتمبر 2017 م
الوقت: 7,00 مساءً
حكم الساحة: خالد الطريس
المساعد الأول: ياسر السلطان
المساعد الثاني: فيصل القحطاني
الحكم الرابع: خالد السناني
بطاقة المباراة
النصر – الفيحاء
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: الجمعة 22 سبتمبر 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً
حكم الساحة: سلطان الحربي
المساعد الأول: عبدالرحيم الشمري
المساعد الثاني: عمر الجمل
الحكم الرابع: خالد صلوي