صراحة – محمد المحسن : التقى معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس ، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

والتقى معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس فخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس، ملك سوازيلاند مسواتي الثالث، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس، فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس دولة رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو عمر المختار سيسكو إمبالو ، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس فخامة الرئيس دينس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في نيويورك أمس اجتماعاً ثنائياً مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور رياض حجاب.

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والجهود الدولية حيالها.

حضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري .

وعقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في نيويورك أمس اجتماعاً ثنائياً مع فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري .

والتقى معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس فخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس معالي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.