صراحة – نواف العايد :وصف معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي ذكرى اليوم الوطني بالعزيزة على نفوس الجميع.

وقال معاليه في كلمة له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين : هي ذكرى لهذا الوطن الشامخ التي نستلهم منها العِبر والدروس من سيرة القائد الفذ الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي استطاع بحنكته ونفاذ بصيرته وإيمانه الراسخ بالله عز وجل أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته ويرسى دعائمه ، في ملحمة كفاح تمكن فيها – رحمه الله – من جمع قلوب أبناء وطنه على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف معاليه ” لم يغفل الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بعد إعلان توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية أي جانب من جوانب البناء والتنمية وتكوين المؤسسات ورسم سياسة الدولة ، وبتوفيق الله وقدرته تم له ما أراد واستطاع أن يجعل من المملكة وحدة سياسية مترابطة تخطت كل المعوقات وتجاوزت كافة الصعوبات وها نحن نجني جيلاً بعد جيل ثمار غرسه ونشهد التطور المستمر ، واستلم الراية من بعده أبناؤه البررة وقادوا مسيرة التنمية والبناء في مختلف المجالات وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي قاد مسيرة العطاء والنماء في هذا الكيان العظيم , فقد تمكن – حفظه الله – بحنكته ورؤيتة الثاقبة واستشرافه للمستقبل من تعزيز دور المملكة الريادي على الصعيد الإقليمي والدولي سياسياً واقتصادياً فأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وصناعة القرار ، وعلى الصعيد الداخلي استمرت عجلة التنمية والتطوير من خلال تبني رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتكون منهجاً وخارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة وحظيت مختلف الأجهزة الحكومية بالدعم غير المحدود وفي مقدمتها القطاعات العسكرية والأمنية لتكون قادرة بإذن الله على الدفاع عن الوطن ومكتسباته وتواكب التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات .

ورفع معالي قائد قوات الأمن الخاصة بهذه المناسبة باسمه وكافة منسوبي قوات الأمن الخاصة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم ، سائلا الله تعالى المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإستقرار .