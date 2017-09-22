صراحة – محمد المحسن : عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم ابلغت مواطنه مركزالعمليات الامنية عن ملاحظتها لشخصين مقنعين يقومان بالقفز بداخل احدى المدارس الواقعة بحي أحد بمدينة الدمام وقد تمكنت من توثيق فعلهما من خلال كاميرا هاتفها النقال وتزويد الجهة المختصة بمقطع الفيديو .

وعلى الفور من تلقي البلاغ هرعت دوريات الامن للموقع ومحاصرة المدرسة والقبض على الجناه بداخلها حيث تبين انهما وافدين عربيين في العقد الثاني من العمر كما ضبط بحوزتهما على حقيبة تحتوي على ادوات وعدد واقنعة للوجه . وتم ايقافهما لاستكمال اجراءات الضبط الجنائي وتمهيدا لاحالتهما وملف القضية لدار الملاحظة الاجتماعية ..

وتشيد شرطة المنطقة الشرقية بالدور الذي قامت به المواطنه في الابلاغ عن الجناه وتزويد جهة الاختصاص بمادة التسجيل التي توثق فعلهما مما اسهم في القبض عليهما في حينه وقبل تمكنهما من اكمال تنفيذ جريمتهما والهرب .