صراحة – خالد الحسين : عند السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعه ابلغ مواطن مركز العمليات الامنية بمحافظة رأس تنورة عن تعرضه لاطلاق النار من قبل شقيقه الاصغر البالغ من العمر ٢٨ عام حيث لاذ الجاني بعدها بالفرار لوجهة غير معلومة .

وعلى الفور من تلقي البلاغ تم توجيه الاسعاف الى المصاب ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما جرى اشعار العاملين بالميدان بالمعلومات المتوفرة عن الجاني ، وبفضل من الله وتوفيقه رصدت مركبة المتهم باحدى مراكز الضبط الامني وتم استيقافها والقبض عليه كما ضبط بحوزته على سلاح ناري من نوع مسدس وعدد من الطلقات ، وتم ايقافه استكمالا لاجراءات الضبط الجنائي وتمهيداً لاحالته وملف القضية الى النيابه العامة .