صراحة – محمد المحسن : حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بنادي الحي بالثانوية 14 بتبوك المركز الأول على مستوى مناطق

المملكة التعليمية في “المسار التقني” لبرنامج إجازتي 2 ضمن نتائج المسابقة في مسارات البرنامج التي أعلنتها وزارة التعليم.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري ممثلة أندية الحي هدى المندح وقائدة الثانوية الرابعة عشرة غالية الجهني وفريق العمل بالنادي مثمنا الجهود التي بذلها الجميع من خلال تنفيذ البرنامج ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

من جهته أوضح مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين رئيس الفريق التنفيذي للأندية الموسمية وأندية الحي (بنين- بنات) ماجد بن عبدالرحمن القعير, أن تعليم تبوك قام بتفعيل برنامج إجازتي2 خلال إجازة الصيف بعنوان “صيفك سعيد.. وقتك مفيد”, من خلال 22 ناديا( حي وموسمي ) للبنين والبنات في تبوك ومحافظاتها.

وأضاف المساعد أن البرنامج ركز على ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الطلاب والطالبات كما أكد على تعزيز الحس والانتماء الوطني والقيم الإسلامية والتربوية النبيلة وإشغال أوقات الطلاب والطالبات بعدد من البرامج عبر خمسة مسارات هي الترفيهي والوظيفي والسياحي والتطوعي والتقني من خلال الإثراء واللعب والترويح كونه أسلوباً تربوياً معززاً لخبرات الطلاب والطالبات وبناء شخصية متزنة إيجابية ، وإكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ، والمهارات التقنية والحياتية المختلفة.