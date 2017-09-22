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العثيمين يلتقي وزير خارجية مملكة البحرين

22/09/2017 4:54 م | المحليات | 0 تعليقات

صراحة – خالد الحسين : التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف العثيمين على هامش مشاركته في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس , سمو الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين .
وبحث الجانبان العلاقات العريقة بين مملكة البحرين والمنظمة , وسبل تعزيزها ودعمها في جميع مجالات التعاون المشترك بجانب التنسيق المستمر لتعزيز العمل الإسلامي المشترك والقضايا التي تهم العالم الإسلامي .
وأكد الشيخ خالد خلال اللقاء دعم مملكة البحرين المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي وللمبادارت والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الإسلامية .

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