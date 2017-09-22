صراحة – نواف العايد : وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في مدينة عنتاب التركية عدة عقود لمشاريع نوعية في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتعليم والأمن الغذائي، وهذه هي المرحلة الثانية من خطة الاستجابة والتي تحقق عنصر الاستدامة حيث سبقتها المرحلة الأولى بعدة مشاريع إغاثية عاجلة.

الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تستهدف تشغيل و دعم الخدمات الصحية بمستشفيات باب الهوى ومستشفى اللطامنه في ريف حماه الشمالي ومستشفى كفر نبل الجراحي وإعادة تأهيل المياه ونظام إدارة النفايات الصلبة مع دعم المصروفات التشغيلية وتحسين الوضع المائي المستدام في ريف و قرى محافظة إدلب والاستجابة العاجلة لإغاثة نازحي درعا ودعم وتشغيل مركز الغسيل الكلوي في منطقة الباب في ريف حلب وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا من خلال دعم أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية وتحسين الجودة والوصول للتعليم وتعزيز النظام التعليمي في سوريا.

وتأتي هذه البرامج ضمن الحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- لإغاثة الأشقاء النازحين والمتضررين السوريين جراء الأزمة الراهنة التي تمر في بلادهم ،وللتخفيف من معاناتهم.