جامعة الإمام تعلن نتائج المقبولين مبدئياً لمرحلتي الدكتوراه و الماجستير 22/09/2017 5:37 م | التعليمية | 0 تعليقات صراحة – فيصل القحطاني : اعلنت عمادة الدراسات العليا باجامعة الامام بالرياض نتائج المقبولين مبدئياً لمرحلتي الدكتوراه و الماجستير للعام الجامعي 1439/1438هـ وكانت النتائج كالتالى : 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا تعليم تبوك يحقق المركز الأول في المسار التقني في برنامج “إجازتي2” صراحة – محمد المحسن : حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بنادي الحي بالثانوية 14 بتبوك المركز الأول... تعليم تبوك يحقق المركز الأول في المسار التقني في برنامج “إجازتي2” المزيد مركز التدريب بتعليم الزلفى يطلق 137 برنامجاً تدريبياً صراحة – الزلفى : أطلق مركز التدريب والابتعاث التابع لإدارة التعليم بمحافظة الزلفي مع بداية الفصل الدراسي الأول... مركز التدريب بتعليم الزلفى يطلق 137 برنامجاً تدريبياً المزيد اعتماد حركة نقل معلمي الموهوبين بتعليم بيشة صراحة – بيشة : اعتمد مدير التعليم بمحافظة بيشة،نايف الهاجري، حركة نقل معلمي الموهوبين بتعليم بيشة. ونشرت... اعتماد حركة نقل معلمي الموهوبين بتعليم بيشة المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني