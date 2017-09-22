صراحة – محمد المحسن : حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بنادي الحي بالثانوية 14 بتبوك المركز الأول... تعليم تبوك يحقق المركز الأول في المسار التقني في برنامج “إجازتي2”