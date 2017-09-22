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جامعة الإمام تعلن نتائج المقبولين مبدئياً لمرحلتي الدكتوراه و الماجستير

22/09/2017 5:37 م | التعليمية | 0 تعليقات

صراحة – فيصل القحطاني : اعلنت عمادة الدراسات العليا باجامعة الامام بالرياض نتائج المقبولين مبدئياً لمرحلتي الدكتوراه و الماجستير للعام الجامعي 1439/1438هـ

وكانت النتائج كالتالى :

 

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