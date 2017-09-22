صراحة – فيصل القحطاني : حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المركز الأول على مستوى إدارات التعليم في المسار السياحي لبرنامج إجازتي2 لصيف 1438هـ، وحصد نادي الشفا الموسمي المركز الأول في المسار السياحي من بين المسارات الخمسة لبرنامج اجازتي2 “الوظيفي ، الترفيهي، التقني ، السياحي، التطوعي”.

وأشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد بن عامر النفيعي، بهذا الانجاز والذي كان نتاج المتابعة والتحفيز المستمرين من قبل مدير ومديرة ادارة النشاط الطلابي لقادة وقائدات الأندية للبنين والبنات، مقدماً شكره لإدارة النشاط الطلابي للبنين وإدارة نشاط الطالبات على ذلك، ومقدما شكره كذلك لنادي الشفا الموسمي بما تحقق من إنجاز، متمنياً لهم مزيدا من الإبداع والتميز.

وكانت الأندية الموسمية للبنين والبنات بالطائف عملت خلال برنامج إجازتي2 على تقديم حزمة من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة والمختلفة والتي تلبي رغبات جميع مرتادي ومرتادات الأندية والذي تجاوز عددهم 10 آلاف طالب وطالبة، ويهدف برنامج إجازتي2 لاستثمار أوقات فراغ الطلبة بما يعود عليهم بالفائدة وترسيخ القيم الإيجابية في شخصياتهم وإكسابهم المهارات والقيم الحميدة وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية، وقدمت إدارة تعليم الطائف خلالها العديد من البرامج والفعاليات التي تلبي احتياجات جميع فئات الطلبة وتحقق رغباتهم .