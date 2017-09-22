صراحة – نواف العايد : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس الاتحاد السعودي لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:
الهلال – أبها ( 6 – 0 )
الشباب – هجر ( 1 – 1 )
النصر – الاتفاق ( 1 – 2 )
الاتحاد – الفتح ( 2 – 2 )
الأهلي – الرائد ( 7 – 0 )
الوحدة – القادسية ( 2 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
المجموعة الأولى :
1 – الهلال ( 3 نقاط )
2 – الوحدة ( نقطة واحدة )
3 – القادسية ( نقطة واحدة )
4 – أبها ( بدون أي نقطة )
المجموعة الثانية :
1 – الأهلي ( 3 نقاط )
2 – الاتفاق ( 3 نقاط )
3 – النصر ( بدون أي نقطة )
4 – الرائد ( بدون أي نقطة )
المجموعة الثالثة :
1 – الاتحاد ( نقطة واحدة )
2 – الفتح ( نقطة واحدة )
3 – الشباب ( نقطة واحدة )
4 – هجر ( نقطة واحدة )