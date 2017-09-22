صراحة – الرياض : تعادل فريق الاتحاد مع نظيره الهلال بهدف لكل منهما في لقاء الكلاسيكو الذي جمعهما اليوم في قمة... الدوري السعودي للمحترفين : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدف لكل منهما