صراحة – واس : رفع قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الذين يؤدون مهامهم للدفاع عن حدود الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وإلى أبناء الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في عامه الـ 87 .

وأعربوا في تصريحات لوكالة الأبناء السعودية عن مشاعر الفرح والسعادة بهذه المناسبة, معبرين كذلك عن اعتزازهم وفخرهم أن يعيش الوطن فرحة ذكرى يومه الوطني وهم ” رجال القوات المسلحة ” يقفون بكل بسالة وتفان ، على حدود الوطن الجنوبية مدافعين عن الدين ، وحامين ثرى الوطن الغالي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنه أو محاولة الاقتراب من حدوده , وحاملين راية التوحيد خفاقة على حدود الوطن.

وأثنى الجنود المرابطون بمختلف قطاعات القوات المسلحة على الشريط الحدودي بمنطقة جازان من ضباط وأفراد على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية بالمواطن , مبرزين ما تحقق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله – من نهضة تنموية واستمرار لعجلة التنمية بمختلف مناطق البلاد , مبرزين بجلاء جهود الملك المفدى – رعاه الله – في دحر المعتدين على حدود الوطن الجنوبية ومواجهة الميليشيات الحوثية والحفاظ على أمن الوطن , ونصرة الأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة ضد الميليشيات الحوثية , والمنقلبين على الشرعية.

وأكد رجال القوات المسلحة وهم ينتشرون على الحدود الجنوبية مُلبّين نداء الوطن ، حاملين قلوبا توّاقة للتضحية فداءً للدين ثم المليك والوطن ، وحاملين عتادهم وعدتهم ، لأداء الواجب أفراداً وضباطاً , أنهم – بمشيئة الله تعالى – الدرع الحصين لهذا الوطن الذي سيظلّ – بإذن الله تعالى – شامخـًا أبيّــًا , بأمنه وأمانه ورخاءه وشعبه الوفي وقيادته العادلة الحكيمة بقيادة سلمان الحزم والعزم , خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

ووصف منسوبي القوات المسلحة الذين ألتقاهم مراسل ” واس ” ذكرى اليوم الوطني بأنها مناسبة وطنية غالية، ومفخرة يستذكرون معها بطولات وأمجاد الآباء والأجداد على ما قاموا به تحت قيادة مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ من عمل شاق كان من أسمى وأغلى ثماره ، أن وحّدت هذه البلاد المترامية الأطراف وجمع شتاته تحت راية التوحيد راية ” لا إله إلا الله محمد رسول الله “, وما ينعم به أبناءها الموطنين من أمن وأمان ورخاء وسكينة ورغد في العيش وتطور في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة بما في ذلك القوات المسلحة التي بلغت من التطور والرقي ما جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، والمتميزة بقدراتها العسكرية العالية وما تمتلكه من آليات وتقنيات حديثة .

ونوه أفراد القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي بمنطقة جازان بما يتمتع به الجندي السعودي من روح معنوية تلامس عنان السماء وخبرات قتالية عالية في ظل ما يجدونه من رعاية واهتمام من قبل ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ , مسجلين فخرهم واعتزازهم بالمنجزات الحضارية والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضرٍ مشرق ومستقبلٍ واعد في وطنٍ تتواصل فيه مسيرة الخير والعطاء مجددين العهد والولاء للقيادة الحكيمة والوفاء بالقسم للدفاع عن الوطن والمواطن بالروح والدم وكل غالي ونفيس.

وسائل الجميع الله تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظهما من كل مكروه، وأن يديم على هذه البلاد وأهلها الأمن والاستقرار، وأن يعيد ذكرى يومها الوطني أعواماً عديدة ، وهي ترفل في نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.