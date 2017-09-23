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اليوم .. ثلاث مباريات فى ختام الجولة الرابعة لدوري المحترفين

23/09/2017 12:18 م | الرياضية | 0 تعليقات

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين في جولته الرابعة تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الاتفاق – الشباب
الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )
الوقت: 6,15 مساءً
حكم الساحة: تركي الخضير
المساعد الأول: محمد الشهري
المساعد الثاني: عيسى خيبري
الحكم الرابع: محمد البريدي

بطاقة المباراة
القادسية – الفيصلي
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
الوقت: 6,15 مساءً
حكم الساحة: محمد القرني
المساعد الأول: أحمد فقيهي
المساعد الثاني: بليغ الرمضان
الحكم الرابع: نايف المريخي

بطاقة المباراة
الرائد – التعاون
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
الوقت: 8,20 مساءً
حكم الساحة: سيمون مارسينياك ( بولندي )
المساعد الأول: باول سوكولنيكي ( بولندي )
المساعد الثاني: توماش ليستكيفتش ( بولندي )
الحكم الرابع: عبدالرحمن السلطان

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