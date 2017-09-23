صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين في جولته الرابعة تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الاتفاق – الشباب

الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )

الوقت: 6,15 مساءً

حكم الساحة: تركي الخضير

المساعد الأول: محمد الشهري

المساعد الثاني: عيسى خيبري

الحكم الرابع: محمد البريدي

بطاقة المباراة

القادسية – الفيصلي

الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )

الوقت: 6,15 مساءً

حكم الساحة: محمد القرني

المساعد الأول: أحمد فقيهي

المساعد الثاني: بليغ الرمضان

الحكم الرابع: نايف المريخي

بطاقة المباراة

الرائد – التعاون

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

الوقت: 8,20 مساءً

حكم الساحة: سيمون مارسينياك ( بولندي )

المساعد الأول: باول سوكولنيكي ( بولندي )

المساعد الثاني: توماش ليستكيفتش ( بولندي )

الحكم الرابع: عبدالرحمن السلطان