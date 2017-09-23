صراحة – واس : أكد التحالف اليمني لرصد الانتهاكات أن الميليشيات الانقلابية تستخدم الأموال التي نهبتها من قوت الشعب اليمني وحقوقه واحتياجاته في تأجيج الفتن والصراعات، والانفاق على تغذية الاشكالات برغبة العودة مجدداً للسلطة، مما زاد من تفاقم الأزمة سوءا.

وأوضح عضو التحالف اليمني لرصد الانتهاكات فؤاد محمد في كلمته أمام الدورة 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان أن اليمن الذي تمزقه الحروب والاقتتال اليوم غارق في التهجير والدماء والانتهاكات المتعاظمة المتلاحقة لحقوق الإنسان، والسبب في ذلك الكثير من أموال الفساد المنهوبة التي جعلت منه شعب يفتقد للتعليم والصحة والكهرباء والماء والغذاء والكثير من الحقوق التي يمتع بها الإنسان في كل بلاد العالم.

وطالب التحالف مجلس حقوق الانسان بالعمل علي استعادة هذه الأموال لاستخدامها في إعادة الإعمار والبناء بعد الحرب والدمار الذي تسببت به ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، مشيراً إلى أن تجميدها وملاحقتها يعني وقف نزيف الدم اليومي في اليمن.