صراحة – وكالات : أدّت الضغوط على رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لتأجيله مؤتمرا صحفيا كان يفترض أن يعقده صباح السبت بشأن الاستفتاء على الاستقلال، بحسب ما أشارت رئاسة وزراء الإقليم في أربيل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان العراق إن “المؤتمر الصحافي سيعقد الأحد، وسيتم الإعلان عن المكان والزمان لاحقا”.

ويتعرض بارزاني لضغوط وتحذيرات دولية متزايدة للعدول عن رأيه وتأجيل الاستفتاء الذي قرر إجراؤه في 25 سبتمبر / أيلول الحالي، بشأن استقلال إقليم كردستان عن العراق.

ومع أن القيادة الكردية تؤكد أن فوز معسكر الـ”نعم” في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال، بل إنه سيكون بداية حوار مع بغداد حيال الخلافات النفطية والمالية، إلا أن دولا إقليمية على رأسها إيران وتركيا ترفض إجراء مثل هذا الاستفتاء بالمطلق.