صراحة – واس : أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة اليوم الوطني الـ87 ، تضمن صورة لخريطة المملكة العربية السعودية تتوسطها صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – حاملا سيفا وهو بالزي التراثي للعرضة السعودية.

وعمدت مؤسسة البريد السعودي بتوجيهات رئيس المؤسسة الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف، على توثيق ذكرى اليوم الوطني من خلال إصدار طابع اليوم الوطني الـ87 الذي يجسد ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – .

يذكر أن مؤسسة البريد السعودي تصدر طوابع بريدية لتوثيق المناسبات الوطنية كالاحتفال باليوم الوطني، وذكرى البيعة، إلى جانب المناسبات الدينية، وموسم الحج، والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، إضافة إلى التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في كافة المجالات.

وتسعى مؤسسة البريد السعودي من خلال إصدار الطوابع التذكارية إلى رصد وتوثيق وإبراز الإنجازات ، والأحداث التاريخية، بوصف الطابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم.