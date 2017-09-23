صراحة – واس : ينظم بيت السرد في جمعية الثقافة والفنون في الدمام، الثلاثاء المقبل أمسية قصصية نقدية يشارك فيها القاص محمد البشير والناقد كاظم الخليفة بقراءة نقدية لقصص الأمسية، ويصاحب الأمسية العازف سلطان العشي، وذلك في قاعة عبدالله الشيخ للفنون في مقر الجمعية بالدمام.

يذكر أن ورشة بيت السرد مستمرة في الانعقاد مرة كل شهر لمناقشة أحد الأعمال السردية أو كتب النقد أو النظرية السردية حسب الجدول المعتمد للدورة الحالية التي ستنتهي في أكتوبر القادم، حيث سيتم إعداد جدول لدورة جديدة من القراءات الجماعية تستمر لإثني عشر شهراً بمعدل قراءة ومناقشة كتاب واحد في كل شهر.