صراحة – الرياض : أوضح عبدالله الفهد مدير عام الشئون الإعلامية بالاتصالات السعودية، أن الشركة وضمن احتفالها باليوم الوطني 87، أطلقت حملة وطنية واسعة حت عنوان “نبايعك يا وطن”ويصدح من خلالها الفنان عبدالمجيد عبدالله بكلمات الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، والتي تعبر عن حب الوطن وإخلاص مواطنيه والتفافهم حول قيادتهم.

كما أطلقت الشركة عبر حسابها في تويتر هشتاق # نبايعك_يا_وطن، بهذه المناسبة الهامة وتحفز المشاركة فيه بأكثر من ١٠٠٠ جهاز ذكي حديث ، كما طرحت الشركة من خلال تطبيق سناب شات فلاتر خاصة ومميزة عن اليوم الوطني، وتتغير تلقائياً كل ست ساعات، كما غيرت مسمى شبكتها الى : LOVE U KSA .

وأضاف أن الشركة عملت على نشر الألوان الخضراء والصور المعبرة للولاء لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده، حفظهما الله في مختلف مكاتبها ومنافذها البيعية في جميع مناطق المملكة.