صراحة – واس : دشن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس فيصل بن خالد المدني فعالية “المعرض المتنقل لألوان السعودية ” والذي يعرض اجمل الصور والأفلام المشاركة في مسابقات الوان السعودية ضمن الفعاليات التي تطلقها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل بمناسبة الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس فيصل المدني أن المعرض المتنقل لألوان السعودية يهدف الى إبراز أهمية فن التصوير الفوتوغرافي في السياحة والمقومات السياحية وكذلك إبراز المواهب الشابة السعودية وتشجيعهم ودعمهم على الاستمرار لتقديم المزيد من الفنون التي من شأنها عكس صورة فنيّة رائعة عن المقومات السياحية في المملكة بالإضافة إلى تحقيق دور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجعل ألوان السعودية بجميع برامجه مقصداً سياحياً لعشاق التصوير الضوئي ومنتجي الأفلام من داخل المملكة وزوارها مشيراً الى أن معرض ألوان السعودية يعنى بالتصوير وتوظيفه في خدمة الوطن للتعريف بمقوماته التراثية والثقافية والطبيعية والحضارية والسياحية وكذلك تعزيز معرفة المواطن بوطنه وتنمية اهتمامه وتعريف المقيم على ارض المملكة بالسياحة المحلية وتسويق الوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها مناطق المملكة وإبراز التنوع المميز فيها.