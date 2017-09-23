صراحة – الرياض : في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية لتفعيل اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة في كافة مناطق ومحافظات ومدن المملكة، حظي المرابطون في حدود المملكة للزود عن حماها بإهتمام بالغ ورعاية خاصة من خلال تقديم كافة الخدمات البلدية لهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة لتكبد عناء الذهاب إلى الأمانة أو البلدية ، ومشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعاً حيث خصصت الأمانات والبلديات الفرعية التابعة برامج خاصة لمشاركة المرابطين هذه الفرحة وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

وضمن مبادرة “منصورين” التي أطلقتها الوزارة لرعاية ودعم جنود المملكة المرابطين على حدودها للدفاع عنها وتهيئة كل السبل والامكانيات لحماية الحدود والدفاع عن مقدساتها قدمت الأمانات والبلديات كافة الخدمات البلدية وقامت بإنهاء اجراءات المعاملات نيابة عن المرابط، وذلك استشعاراً للمسؤولية تجاههم وامتناناً لتضحياتهم العظيمة لخدمة الوطن والمواطن.

وشاركت (100) أمانة وبلدية تغطي مختلف مناطق المملكة في تطبيق مبادرة “منصورين” من خلال تقديم الخدمات البلدية وتلبية كافة احتياجات المرابطين منها، وذلك من خلال تكليف خدمة العملاء بإنهاء اجراءات المعاملات نيابة عن المرابط حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات (513) مستفيداً من جنودنا البواسل المرابطين في حدود المملكة.

وقدمت أمانة منطقة جازان والبلديات المشاركة لها في الخدمة والبالغ عددها (11) بلدية فرعية خدماتها لـ (341) مستفيداً بواقع (341) معاملة، منها (74) معاملة إلكترونية و(267) معاملة ورقية شملت (47) معاملة إلكترونية لتجهيز معسكرات وسفلتة، ومعايدة (800) مرابط وتقديم الهدايا لهم.

فيما استفاد (141) مرابطاً من الخدمات البلدية التي قدمتها أمانة منطقة الباحة والبلديات الـ(12) المشاركة لها في الخدمة، وذلك من خلال (141) معاملة منها (18) معاملة إلكترونية و(123) معاملة ورقية، شملت تقديم مختلف الخدمات البلدية، ومتابعة بعض المعاملات الخاصة بإدارة الأراضي والمنح ووكالة الخدمات.

كما قدمت أمانة منطقة تبوك والبلديات المشاركة لها في الخدمة، خدماتها لـ(18) مستفيد تضمنت(8) معاملات ورقية و(10) معاملات ورقية، وشملت خدمات إصدار رخص بناء، وإصدار تصاريح إطلاق تيار كهربائي، وإصدار أذونات، إضافة إلى إزالة مطبات صناعية مخالفة وصيانة أعمدة إنارة، ووضع مطبات صناعية وفق الإجراءات النظامية.

أما أمانة محافظة الطائف وبلدياتها الفرعية فقد قدمت خدماتها لعدد (8) مستفيدين شملت خدمات اصدار رخص بناء، ورخص تجارية، وسفلتة وإنارة، فيما قدمت أمانة منطقة نجران والبلدية الفرعية المشاركة لها في الخدمة فقد قدمت خدماتها لمستفيدين شملت إصدار رخصة فنية، وطلب حاويات نظافة. بينما قدمت أمانة العاصمة المقدسة خدماتها لـ(3) جنود مرابطين.

ويأتي تطبيق مبادرة “منصورين” انطلاقا من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم كافة خدماتها لعملائها بصورة مميزة وستسعى الوزارة إلى وتوفير كل سبل الراحة لكافة فئات المجتمع ، من خلال ما يقدمه القطاع البلدي من دور إيجابي لعملائه بصورة مميزة ومبتكرة، سعياً لرفع جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ، وفقا لأفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي.