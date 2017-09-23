صراحة – واس : أكد معالي وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجًا استثنائيًا وثريًا للتعاون والتكاتف على كافة الصعد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا مدعومًا بالإرث الحضاري والتاريخي الذي يجمع البلدين وعوامل وحدة الجغرافيا والمصير المشترك الأمر الذي وجد صداه عمليا في تعاضد البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا التي تعاملت معها المنطقة على مدى العقود الماضية.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية السعودية والذي تحتفل به الإمارات تحت شعار” #معا_أبدا” ” إن تلك العلاقات الثنائية المتميزة مثلت أحد أنجح أوجه العمل المشترك على الصعيدين الخليجي والعربي وأيضًا أحد عوامل القوة والاستقرار والتقدم في المنطقة وما تزال هذه العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا مدفوعة بعزيمة صادقة لقيادتي البلدين بالمضي قدمًا في مسيرة توطيد روابط الأخوة وتأسيس شراكة استراتيجية شاملة في مختلف ميادين التنمية.

وأوضح معاليه أن الأرقام تترجم ما حققته تلك العلاقات المتميزة إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنهاية عام 2016 حوالي 19.5 مليار دولار فيما تقدر حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات بنحو 4.5 مليار دولار حتى نهاية 2015 ، مشيراً إلى أنه تعمل بدولة الامارات أكثر من 2942 علامة تجارية سعودية مسجلة في وزارة الاقتصاد.

كما أشار إلى أن الجهود النشطة المبذولة من قبل الجانبين خلال الفترة الماضية أسفرت عن العديد من التفاهمات التي أسهمت في وضع رؤية مشتركة وأطر محددة للانتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وفتح آفاق تنموية في ضوء محددات رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 وذلك عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات المشتركة بين البلدين ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي التي تهدف إلى تحقيق توظيف أمثل للطاقات والإمكانات التي يتمتع بها الطرفان وبما يخدم الأهداف التنموية ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.