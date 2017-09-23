صراحة – الرياض : يختتم منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات يوم غدٍ الأحد معسكره الإعدادي بالعاصمة المصرية القاهرة بملاقاة حامل لقب الدوري المصري لكرة قدم الصالات فريق ميت عقبة، وذلك على صالة استاد القاهرة الدولي، وتأتي المباراة الودية في ختام المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك، خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لكأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات في الصين 2018.

وعلى الصعيد الميداني، عاود منتخبنا مساء اليوم، السبت، تدريباته اليومية عقب المواجهة الودية التي خاضها أمس الجمعة أمام المنتخب المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكلا المنتخبين، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية، ثم قُسم اللاعبون إلى عدة مجموعات، أجرت كل مجموعة عددًا من التمارين بالتسديد على المرمى، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة ترفيهية على كامل الصالة.