صراحة – نواف العايد : تشارك وزارة الحج والعمرة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني ٨٧ للمملكة عبر حزمة من الفعاليات ، حيث جهزت وزارة الحج والعمرة ٥٦ حافلة بشعارات اليوم الوطني .

وتتواجد حافلات متشحة بعلم المملكة في المناطق الرئيسية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجده بما في ذلك مطار الملك عبدالعزيز ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة .

وجهزت كذلك أكثر من ٩٠ ألف تذكار وهدية متنوعة لتوزيعها على المواطنين والمقيمين في الشوارع والميادين الرئيسية، كم شرعت الوزارة في التنسيق لزيارة المدارس لتوزيع الهدايا على الطلاب والطالبات مع بداية الدوام الدراسي عقب إجازة اليوم الوطني.