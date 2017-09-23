صراحة – وكالات : أعلن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، اليوم السبت، أن تركيا لن تسمح بإنشاء كيان كردي على حدودها، معربا عن استعداد أنقرة للوساطة بين بغداد وأربيل.

وقال جانيكلي، في كلمة ألقاها أمام الجلسة الطارئة للبرلمان التركي حول الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق: “إن قرار الاستفتاء وتطبيقه قد يمهد الطريق أمام سلسلة من ردود الأفعال، ومثل هذه الخطوة غير المسؤولة قد تتسبب بحريق في المنطقة لا يمكن السيطرة عليه”.

وأضاف جانيكلي: “نجدد طلبنا بإلغاء قرار الاستفتاء ونؤكد استعدادنا للوساطة من اجل حل المشكلة بين بغداد وأربيل عن طريق الحوار”.

واعتبر وزير الدفاع التركي أن الاستفتاء يمثل “محاولة لإعادة رسم الحدود في المنطقة وإقامة دويلات صغيرة”، مشددا على أن “تركيا لن تسمح بإقامة كيان على حدودها، لأن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لأمنها”.