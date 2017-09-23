صراحة – الطائف : أطلقت اليوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حزمة من الأنشطة والفعاليات احتفاءً بالذكرى الـ 87 لليوم الوطني للمملكة ، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمحافظة وبمشاركة كلاً من محافظة الطائف وأمانة الطائف والنادي الأدبي الثقافي ودارة الملك عبدالعزيز وشركة الطائف للسياحة والاستثمار ومتحف الشريف ومتحف أصالة الماضي .

وبدأت الفعاليات في جميع أرجاء المحافظة لتشمل عدداً من المواقع السياحية والتاريخية والمواقع العامة بمشاركة عدد من أبناء المحافظة وتنظيم ندوات وأمسيات شعرية وقصائد في حب الوطن وعروض للفنون الشعبية ومعارض تحكي قصة بناء هذا الوطن تستهدف شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وللمقيمين على أرض المملكة .

وحددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف قائمة بالفعاليات ومواعيدها إضافة إلى أماكن إقامتها في مواقع مختلفة حيث انطلقت وتستمر هذه الفعاليات حتى يوم الأحد القادم ، وتشمل الفعاليات : المسيرة الوطنية من حديقة فرحة وطن إلى منتزه الردف العام، وأمسية أدبية بمنتزه الردف يقيمها النادي الأدبي الثقافي بالطائف بالتعاون مع أمانة الطائف بالردف ، إضافة إلى عروض النافورة التفاعلية بمنتزه الردف، ومرسم الطفل ، واحتفالية الأهالي باليوم الوطني ، وعروض لعدد من فرق الفنون الشعبية في كلاً من منتزه الملك عبدالله وحديقة الفيصلية بالحوية ، وعروض الألعاب النارية بمنتزه الردف.

وتتضمن الفعاليات كذلك : ندوة بعنوان “كلنا وطن ” تقدمها دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تاريخ الطائف بالتعاون مع شركة الطائف سما، ومعرض وطن وتاريخ ، ومعرض كلنا وطن بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية، ومعرض اصدارات وطنية، ومعرض حماة الوطن ، ومعرض الطائف زمان، ومعرض ذاكرة وطن، ومعرض الوطن بريشتهم، و معرض أطباق سعودية ، ومعرض وطني الحبيب ، وإقامة العرضة السعودية، ونغمة وطن ، ومعرض ” شكراً يا عسكري.

ويستقبل قصر شبرا التاريخي اليوم الزوار بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 ، حيث ستنضم داخله معرضاً للأكلات الشعبية ، مسابقات وعروض استعراضية ، وعروض للفنون شعبية، إضافة إلى تنظيم فعالية الرسم الحر بمركز قلب الطائف .