صراحة – وكالات : صادق البرلمان التركي، مساء اليوم السبت، خلال جلسة طارئة، على تمديد تفويض نشر قوات تركية في العراق وسوريا لمدة عام واحد.

وقدمت الحكومة التركية، يوم الجمعة، إلى رئاسة البرلمان التركي مذكرة تتعلق بتمديد التفويض عاما كاملا، لقيام الجيش بعمليات عسكرية خارج الحدود في العراق وسوريا.

وتنص المذكرة التي ناقشها البرلمان على أهمية احترام وحدة الأراضي العراقية وسيادتها واستقرارها.

كما تنص المذكرة على التهديدات التي يشكلها مسلحو تنظيمي “بي كا كا” و”داعش” في العراق، ومحاولات التمييز القائمة على أساس عرقي، وعلى أهمية السلام والاستقرار الإقليميين، والتهديدات المباشرة التي تطول أمن واستقرار تركيا.

وسبق للبرلمان التركي أن مدد مذكرة التفويض من 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016، لغاية 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017.