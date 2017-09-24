صراحة – واس : قدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ممثلة في مكتبها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا ومقره القاهرة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.

وقال مسؤول الاتصال الإقليمي بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا للفاو محمد العيدروس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم: ” نحن فخورون بعمق العلاقة بين المملكة والمنظمة، ومستعدون لتقديم كافة الخبرات والمساعدات في المجالات ذات الأولوية لدى المملكة على المستويين القصير والبعيد ، مشيداً بالمشاركة الفعالة مع المملكة لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة في قطاعي الأغذية والزراعة، مؤكدًا أن هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه عبر التعاون المثمر”.