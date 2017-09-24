صراحة – واس : أحبط الجيش اليمني، هجومًا شنته مليشيات الانقلابيين على مواقع تمركز الجيش بمديرية عسيلان التابعة لمحافظة شبوة النفطية، جنوب شرقي اليمن.

وقال مصدر في الجيش اليمني ، إن اشتباكات عنيفة اندلعت ، أمس، بين قوات الجيش والميليشيا الانقلابية شرقي عسيلان.

وأشار المصدر في تصريح بثه ، اليوم ، موقع ” 26 سبتمبر ” للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن المواجهات نشبت في جبهة العلم والعكدة بمديرية عسيلان بعد أن حاولت الميليشيات الانقلابية التسلل إلى أحد مواقع الجيش والمقاومة في الجبهة ، مضيفاً أن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد أن تصدت لها قوات الجيش المسنودة بعناصر من المقاومة الشعبية.

وأكد أن الميليشيات تراجعت تحت وقع الضربات العنيفة لقوات الجيش الوطني بعد أن تكبدت خسائر في صفوفها.